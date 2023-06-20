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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

2 مليار دولار.. هدف مصر العاجل من برنامج إدارة الأصول بنهاية يونيو

صدى البلد

وضعت مصر هدفا من خلال برنامج الطروحات الحكومية، خلال العام المالي 2022-2023 الذي ينتهي في شهر يونيو الجاري وهو جمع "2 مليار دولار".

جمعت مصر 175 مليون دولار من الطروحات، وتستهدف تنفيذ صفقة تخارج المصرية للاتصالات الحكومية من فودافون، أو بيع محطة بني سويف لتوليد الكهرباء، أو بيع حصص من شركات أخرى، لتحقيق هدفها العاجل بجمع ملياري دولار من برنامج إدارة الأصول.

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، في مؤتمر صحفي في 8 فبراير 2023، إن الحكومة تعد سيناريوهات مختلفة للاقتصاد المصري من خلال الاستعانة بالخبراء لعامين مقبلين فى ظل امتداد تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية، وأنه سيجرى طرح 32 شركة مملوكة للدولة فى البورصة أو لمستثمر استراتيجي على مدار عام تشمل 18 قطاعًا ونشاطًا اقتصاديا.

وتابع رئيس الوزراء أن مصر تستهدف 25% من تلك الشركات ينتهي خلال 6 أشهر، وأن الشركات التى سيجرى طرحها للمرة الأولى هي شركات فى مجال الكهرباء والتأمين، وأبدت شركتا أكتيس وإدرا باور هولدنجز، اهتمامهما مجددًا بشراء محطة كهرباء مصرية كبرى، في صفقة قد تبلغ قيمتها ملياري دولار، بما يُمكن أن يساهم بدعم الاقتصاد الذي يسعى لتوفير سيولة دولارية "وفق بلومبرج" في 8 يونيو 2023.

وتعتزم الشركتان تقديم عروض للاستحواذ على أكبر حصة ممكنة من محطة بني سويف، وصولًا إلى الملكية الكاملة، والحصول على حق تشغيل المنشأة الواقعة جنوب القاهرة، بعد سنوات من اهتمامهما بالصفقة عام 2019، وجرت مناقشات (آنذاك) لكن الاتفاقية لم تكتمل.

تحقيق 6 مليارات دولار من هذه الطروحات

فيما قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان في 12 سبتبمر 2022، عن تفاصيل تأسيس الصندوق الفرعي للطروحات الحكومية في البورصة التابع لصندوق مصر السيادي، وطرح من 8 إلى 10 شركات الصندوق الفرعى وسيتم طرحها ما بين البورصة ومسثتمر استراتيجي.

أضافت الوزيرة (آنذاك) أن الحكومة تستهدف تحقيق 6 مليارات دولار من هذه الطروحات، وأن نسب الطروحات من 20% إلي 30% لمستثمر استراتيجي.

جمعت الحكومة 175 مليون دولار من برنامج الطروحات عبر بيع كامل مساهماتها في باكين، و10% من مساهماتها في المصرية للاتصالات بقيمة 150 مليون دولار، الشهر الماضي، لكن معظم هذه القيمة كان بالجنيه المصري، وفق إفصاحات البورصة، وفي 13 يونيو 2023، أعلنت المصرية للاتصالات المملوكة للحكومة بنسبة 70% أنها تعتزم بيع كامل مساهماتها البالغة 45% من وحدة فودافون العالمية بمصر، وتجري مفاوضات مع جهاز قطر للاستثمارات بشأن التقييم، وتشير التوقعات إلى أنه يصل إلى 3 مليارات دولار لكامل الشركة، لكن التقييم النهائي لم يجر الاستقرار عليه إلى الآن.

ميزانية السنة المالية الجديدة 2023-2024 تشير إلى أن الحكومة تستهدف حصيلة إضافية قدرها 70 مليار جنيه من الطروحات الحكومية، وهذه الحصيلة، ستكون من طرح شركات المملوكة للحكومة سواء في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، حتى مارس 2024.

جدير بالذكر أن الحكومة وقعت اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية “IFC” للعمل كمستشار استراتيجي للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في بيان يوم الأحد الماضي، إن اختيار مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات، يُعزز الاستفادة من خبراتها المتراكمة في تمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة.

وأكد مدبولي أن تنفيذ اتفاقية الخدمات الاستشارية سيكون بالتنسيق الوثيق مع وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، بهدف تفعيل وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

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