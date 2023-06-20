كشف تقرير إعلامي رئيسي جديد، عن جهود “كييف” للحصول على ما يكفي من العتاد العسكري؛ للحفاظ على استمرار هجومها المضاد ضد روسيا.

وأنفق نظام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 'مئات الملايين' على أسلحة لم تتسلمها بلاده، وفقًا لمقال جديد نشرته إحدى الصحف الغربية الكبرى التي تحدثت عن مشاكل خطيرة في جميع أنحاء سلسلة التوريد العسكرية الأوكرانية.



وأشار المقال إلى أن 'وثائق الحكومة الأوكرانية تظهر أنه اعتبارًا من نهاية العام الماضي ،' دفع قادة كييف لموردي الأسلحة أكثر من 800 مليون دولار منذ فبراير 2022- بداية الحرب- مقابل العقود التي لم يتم الوفاء بها كليًا أو جزئيًا'.

وبحسب ما ورد، أكد نائب وزير الدفاع الأوكراني الذي يعمل في مجال شراء الأسلحة: 'لدينا حالات دفعنا فيها أموالًا ولم نتسلمها'.

ولكن جودة الأسلحة، مصدر إحباط رئيسي، وفقا للمقال الذي أوضح أن وزارة الدفاع الإيطالية زعمت في بيان أن المركبات قد توقفت عن العمل منذ فترة طويلة لكن نظام كييف طلبها بغض النظر عن حالتها.

وأصرت الوزارة الإيطالية على أن الأسلحة كانت تحتاج دائمًا إلى 'الإصلاح والتشغيل' ، ولكن بالنظر إلى ما أسمته أوكرانيا بـ 'الحاجة الملحة إلى وسائل دفاع لمواجهة العدوان الروسي' لكن الصداع لم ينته عند هذا الحد.

وتعقدت جهود إصلاح مدافع الهاوتزر الخاطئة؛ بسبب نكسة أخرى في يناير، بعد أن ادعى مسؤولو زيلينسكي أنهم دفعوا لشركة أمريكية لإجراء الإصلاحات اللازمة ، لكن 13 منهم كانوا لا يزالون 'غير مناسبين للمهام القتالية' عند استلامهم.

وفي رسالة في فبراير إلى المفتش العام في البنتاغون، اتهم مدير المشتريات الدفاعية الأوكرانية شركة Ultra Defense Corporation بالاحتيال على نظام كييف بملايين الدولارات ، مدعيا أن مورد الأسلحة الذي يتخذ من فلوريدا مقرا له حصل على 19.8 مليون دولار من أموال الحكومة الأوكرانية 'مع عدم وجود نية مسبقة للوفاء بالتزاماتها'.

ومع ذلك ، فإن الرئيس التنفيذي للشركة ، ماثيو هيرينج ، نفى بشدة هذه الاتهامات.