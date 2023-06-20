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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وباء قاتل ينتشر بمدينة عربية والحكومة تعلن الطوارئ

صدى البلد

قررت الحكومة المحلية في البصرة بالعراق، اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية جديدة من الحمى النزفية، وذلك بالتزامن مع تسجيل حالة وفاة جديدة بالوباء، وعلى خلفية انتشار المرض بالمحافظة.

وبحسب وسائل أعلام عراقية، فإن "محافظة البصرة سجلت حالة وفاة جديدة بمرض الحمى النزفية في مستشفى البصرة التعليمي (الجمهوري سابقاً)".

في السياق، قال النائب الأول لمحافظ البصرة، محمد التميمي، إن "اجتماعاً طارئاً عقدته الحكومة المحلية مع الجهات المعنية، لوضع خطة للتأهب ومعالجة الإصابات الحاصلة بالمرض والحد منها، ولخطورة الموقف وتوقع كثرة الذبح في أيام الأضاحي وشهر محرم الحرام، ولمعالجة السلبيات والمعوقات بشكل عاجل".

وأكد التميمي، رصد  40 حالة إصابة بالحمى النزفية، و6 وفيات، منذ 3 أشهر ولغاية الآن"، موجهاً في الوقت نفسه إدارة البيطرة بـ"توسيع حملة رش جوبات المواشي وأماكن البيع للقضاء على القرادة الناقلة لهذا المرض، وتحديد أماكن لجزر الأضاحي بإشراف البلدية والصحة والبيطرة خلال الأيام المقبلة".

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