التعليم تنفي تسريب امتحان فرنساوي الثانوية العامة قبل توزيعه باللجان

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي منذ قليل تسريب امتحان اللغة الفرنسية قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن كافة الصور المتداولة لأسئلة اللغة الفرنسية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 غير صحيحة و تعود لامتحان العام الماضي ، وليس لها أي علاقة بامتحان اليوم.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2023 تتواصل مع جميع المحافظات، وتتابع بدقة ما يتم تداوله من أخبار، والرد عليه أولا بأول.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تناشد الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الإحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية



الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الأحياء - الجبر - الفلسفة