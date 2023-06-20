بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص تابع لإحدي شركات المنسوجات بطريق بلبيس العاشر أمام السجن الجديد.

وتم نقل المصابين إلي مستشفي العاشر من رمضان الجامعي وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي العاشر من رمضان الجامعي بإستقبال كلا من "ناجي ش ف" 34 سنة و"عماد م ع ي" 49 سنة و"محمد ا ع ا" 70 سنة و"عبد الرحمن ا م" 28 سنة و"محمد ج ر" 24 سنة جميعيهم مقيمين انشاص الرمل مصابين بكدمات وسحجات وما بعد الإرتجاج وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتها إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص تابع لإحدي شركات المنسوجات بطريق بلبيس العاشر أمام السجن الجديد وتم نقل المصابين إلي مستشفي العاشر من رمضان الجامعي وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.