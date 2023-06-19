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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المرور على المنشآت الخدمية والصحية بمراكز الزقازيق وههيا وأولاد صقر بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،  سامح بدوى مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام ، بتشكيل عدد من اللجان للمرور على المنشآت الخدمية بمركز أولاد صقر والمنشآت الصحية بمركزى الزقازيق وههيا لمتابعة الإنضباط الإدارى وسير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأكد محافظ الشرقية ، على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجيء على المنشآت الصحية المختلفة لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أشار سامح بدوى مدير إدارة المراجعة الداخلية و الحوكمة بالديوان العام إلى أن اللجان المشكلة أسفر مرورها داخل مركزى الزقازيق وههيا على رصد عدم حضور ( ٤ ) من العاملين بمقر مركز صحة الأسرة بقرية بنى عامر كما تبين عدم تواجد( ٤) من العاملين بالمركز و تم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وترك العمل وعدم حضور (٩ ) من العاملين بمقر وحدة بيشة قايد الصحية ، كما تبين عدم تواجد (٤) من العاملين بالوحدة و تم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب و ترك العمل.

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كما تبين عدم تواجد(٨) من العاملين بمقر وحدة صحة الأسرة بالمحمودية مركز ههيا.

وبالمرور على مقر الإدارة التعليمية بأولاد صقر ، تبين عدم تواجد عدد (٢٦) من العاملين بالإدارة التعليمية بأولاد صقر وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين المقصرين  بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير فى تقديم الخدمات للمواطنين.

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الخدمات المقدمة للمواطنين الزقازيق زراعة الشرقية مركز أولاد صقر مركز ههيا محافظ الشرقية اولاد صقر المنشآت الصحي

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