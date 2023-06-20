طوال الليل .. هذا ما فعلته روسيا في سماء أوكرانيا

طوال الليل، واصلت الطائرات الروسية غاراتها الجوية، على أنحاء أوكرانيا، خاصة الشرقية منها، مستهدفة العاصمة كييف ضمن ذلك، في هجوم مضاد روسي على الهجوم المضاد الأوكراني الحيوي الثاني، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية ودولية.



وخلال ذلك، أعلنت القوات الاوكرانية، في قائمة من ضمن قوائم الهجمات الروسية، أسقطت ٢٨ طائرة مسيرة روسية من ضمن ٣٠.

كما فصل، سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف وقال إن القوات والدفاعات الجوية حددت نحو 20 هدفا للعدو ودمرتها في المجال الجوي حول كييف.

وأضاف "هجوم جوي مكثف آخر على العاصمة".

ولفتت الإدارة العسكرية في لفيف، المدينة التي يسكنها نحو 700 ألف نسمة وتبعد 70 كيلومترا من الحدود مع بولندا، إلى إن روسيا قصفت "بنية تحتية حيوية" في المدينة، مما أدى إلى اندلاع حريق.

وقال يوري مالاشكو، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، إن الغارة الروسية استهدفت البنية التحتية للاتصالات والزراعة، ب 7 صواريخ.

يشير كل ذلك إلى توسع نطاق الحرب والقتال في أوكرانيا، وذلك رغم زيارة وفد إفريقي رفيع المستوى إلى كل من أوكرانيا وروسيا قبل أيام، ومقابلة الوفد لرئيسي كلا دولتي الصراع، لكن تقول النتائج بأن الأمر ربما يحتاج جهود اكثر، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وشاركت مصر في الوفد الإفريقي ضمن جهود الوساطة ووقف الحرب الأوكرانية المهلكة.