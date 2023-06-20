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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باريس سان جيرمان يصر على ضم نجم مانشستر سيتي

فريق مانشستر سيتي
فريق مانشستر سيتي

يصر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على التعاقد مع برناردو سيلفا، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وكتب فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛"ما زال باريس سان جيرمان يصر على برناردو سيلفا كهدف في الميركاتو الصيفي".

وأضاف:" تشعر جميع الأطراف أن برناردو سيلفا لن ينضم إلى أي ناد سعودي في الفترة الحالية".

وأختتم:" مانشستر سيتي يرفض بيع اللاعب لأي خصم أوروبي".

كانت تقارير صحفية أكدت موخرا اقتراب نادي باريس سان جيرمان من التعاقد مع لويس إنريكي، المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا.

باريس سان جيرمان مانشستر سيتي برناردو سيلفا نادي باريس سان جيرمان لويس إنريكي

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