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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني ممازحا ابنه: البيه عاملي مصور وبيوجهني أتصور إزاي

تامر حسني
تامر حسني

شارك الفنان تامر حسني، عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر تامر حسني، في الصور بإطلالة متميزة من داخل منزله، معلقاً: "تصوير وإخراج آدم تامر حسني، البيه عاملي مصور وبيوجهني أقف ازاي قبل ما يروح الحضانة بتاعته".

 

 

وتداول مستخدمو فيسبوك صورة لأبناء تامر حسني وطليقته بسمة بوسيل؛ حيث ظهرت بنات تامر حسني مع والدتهم بصورة أبيض وأسود نالت إعجاب الكثيرين.

 

وجاءت ملامح الأطفال  الثلاثة لتشبه تامر حسني ويرتدون ملابس البحر وقد نالت الصورة على إعجاب المتابعين ، حيث إن أطفال تامر حسني لم يظهروا بشكل كبير على السوشيال ميديا.

أبناء الفنان تامر حسني

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