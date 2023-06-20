مصر للطيران تسير اليوم 18 رحلة لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة

تسير مصر للطيران اليوم الثلاثاء، 18 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام بواقع 10 رحلات القاهرة - جدة و8 رحلات القاهرة- المدينة.

تنقل على هذه الرحلات حجاج بعثة وزارة السياحة والأثار ووزارة الداخلية ووزارة التضامن ووزارة الشباب والرياضة ووزارة النقل ووزارة الصحة وحجاج قرعة الجيزة والقليوبية وتضامن كفر الشيخ والمؤسسة والمركزية وبنى سويف والترانزيت وحج أجانب وأفراد وتأشيرات العمل.

وأعلنت مصر للطيران، عدة إرشادات خاصة للحجاج المسافرين إلى الأراضي المقدسة، من المطارات المصرية، كالتالي:

- في رحلة الذهاب ضرورة الوجود في المطارات المصرية قبل موعد السفر بأربع ساعات.

- فى رحلة العودة ضرورة الوجود في مدينة الحجاج بجدة قبل موعد السفر بثماني ساعات، وفي مطار المدينة المنورة قبل موعد السفر بست ساعات.

- يسمح بحقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كجم ، وحقيبة يد وزنها 8 كجم وسوف يتم تحصيل قيمة الوزن الزائد نقداً.

- يسمح بعبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم).

- يمنع نهائياً اصطحاب الأجولة القماش والزكائب.

- ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة.