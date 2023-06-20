سعادة بين طلاب الثانوية العامة بأسيوط لسهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية

سادت حالة من السعادة لدى طلاب الثانوية العامة بأسيوط لسهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية ألماني وفرنسي مؤكدين أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط عدا سؤال في مادة اللغة الألمانية.

وقال الطالب يوسف منصور مدرسة ناصر الثانوية إن امتحان اللغة الفرنسية كان سهلا والأسئلة واضحة في مستوى الطالب المتوسط وأن الوقت كان كافيا واستطعنا حل الامتحان والمراجعة على الإجابات دون أي توتر .

وأشار الطالب محمد عاطف الى ان امتحان اللغة الألمانية كان سهلا ولكن كان يحوي على أجزاء صعبة تحتاج إلى تفكير للإجابة عليها والامتحان في مجمله كان في مستوى الطالب المتوسط والوقت كاف للإجابة والمراجعة معلقين( اللي بيذاكر يعرف يحل كويس).



وأكد مصدر مسئول أن غرفة عمليات التربية والتعليم تلقت اخطارا من مسئول لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة اسماعيل القباني بوجود حالة إغماء الطالبة ه. ص. ص وتم عمل الإسعافات اللازمة لها.

ومن جانبه أكد محمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط أن غرفة عمليات المديرية لم تتلقى اية شكاوى ولم يتم رصد ما يعكر صفو سير العملية الامتحانية داخل اللجان مشيرا الي ان إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بالمحافظة هذا العام 30 ألف طالب وطالبة منهم 12 الف و287 طالب و 17 الف و645 طالبة موزعين على 87 لجنة بكافة مراكز المحافظة، وأكد دسوقي على توفير الاشراف الطبي بندب طبيب وممرض بالإضافة إلى توفير أدوات التعقيم بالإضافة لتذليل كافة العقبات التى تواجه الطلاب اثناء الامتحانات



