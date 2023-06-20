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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يصدر حركة تنقلات محدودة.. لطفي محمد رئيسا لـ"أخميم"

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

أصدر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، قرارا برقم 366 لسنة 2023، بحركة تنقلات محدودة بين رؤساء المدن، وذلك لمصلحة العمل، وشمل قرار محافظ سوهاج تكليف كل من لطفي محمد علي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم.

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محافظة سوهاج

كما تم تكليف حسين السيد حسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بالعمل رئيس لمركز ومدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وأكد محافظ سوهاج أن الحركة تستهدف النهوض بمنظومة العمل داخل الوحدات المحلية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة.

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