مصرع شخص أسفل عجلات القطار في شبين القناطر

شهدت منطقة أبو المعاطى فى شبين القناطر بالقليوبية حادثا مأساويا حيث اصطدم قطار بشخص أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بالمنطقة ،وتم نقل الجثة الى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق .



تلقى مدير أمن القليوبية اخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول " محمود ع ا " 46 سنة جثة هامدة نتيجة حادث قطار فانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شبين القناطر.

وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى كان يعبر شريط السكة الحديد عند منطقة أبو المعاطى دائرة مركز شرطة شبين القناطر فصدمة القطار ولقى مصرعه فى الحال ، وتم نقل الجثة الى مستشفى شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة .

وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بالدفن بعد توقيع الكشف الطبى عليه وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.