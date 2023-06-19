تأجيل محاكمة المتهمين بقتل عامل بالقناطر الخيرية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة السابعة برئاسة المستشار أشرف فتحى ويصا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عامر حلمى، وعمرو محمد عبد الوهاب مخلوق، وأمانة سر عاصم طايل، تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل شخص بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لجلسة الخميس المقبل من دور يونيو الجاري للمرافعة والنطق بالحكم.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17246 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيرية، المقيدة برقم 1836 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أنه فى يوم 30/ 5/ 2022، قتل كل من "محمد أ" 48 سنة موظف بهيئة النقل العام ومقيم فى قرية أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، و"مصطفى م"، 35 سنة، صاحب مصنع مقيم فى عزبة سويلم قرية أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، و"أحمد م"، 28 سنة عامل مقيم فى عزبة سويلم قرية أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، المجنى عليه "أحمد سعيد محمد"، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجنى عليه وأعدوا لذلك الغرض سلاحاً نارياً "مسدس" وذخائر موضوع الاتهامات التالية، وتتبعوا المجنى عليه حال استقلاله السيارة، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهمين الأول والثانى عدة أعيرة نارية صوبه فاستقرت بأماكن متفرقة من جسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات والتى أودت بحياته، وذلك حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة للشد من أزرهم، قاصدين من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.