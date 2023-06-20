جمعت 5.5 مليون جنيه.. القبض على مستريحة كفر الشيخ

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (4) مواطنين "مقيمين بمحافظة كفر الشيخ" بتضررهم من إحدى السيدات لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم , إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام (مالكة محل لتجارة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية - مقيمة بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ) بممارسة نشاطاً إحتياليـاً على النحو المشار إليه ، مـمـا مـكـنـها مـن الإستيلاء على مبلغ (5,5مليون جنيـه مصرى) مـن المُبلغين وتوقفت عـن سـداد أصـول المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها.. كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها ، وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.​