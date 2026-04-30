قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر للطيران تعلن استئناف رحلاتها إلى البحرين والشارقة
تبدأ 5 مايو.. مهلة جديدة للتصالح على مخالفات البناء و6 أشهر لتقنين الأوضاع
أزمة في جيش الاحتلال.. اعتقال ضابط كبير بتهمة تهريب البضائع لقطاع غزة
الوزراء يوضح حقيقة وجود أزمة في الأسمدة الزراعية للموسم الصيفي
تقنية اتصالات بجامعة المنصورة: منافسات قوية بين 65 فريقا في مسابقة الروبوتات بكلية الهندسة
جيش الاحتلال يزعم القضاء على 5 من عناصر حزب الله بجنوب لبنان
بسبب تعرضه لوعكة صحية.. شاب يؤدي مناسك العمرة للفنان سامي عبد الحليم
وداعًا دكتور عمر الفاروق.. رحيل أحد كبار علماء فن العمارة الإسلامية
رقم 15.. قائمة قضايا تسببت في إيقاف الفيفا قيد الزمالك
6-1 ذكرى سيئة لـ الزمالك في مايو قبل قمة الأهلي بالدوري المصري
قرارات مهمة لمجلس جامعة القاهرة بشأن الامتحانات والتعاون التنموي وخدمة المجتمع | صور
مجلس الوزراء يوضح حقيقة وجود أزمة في الأسمدة الزراعية للموسم الصيفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

ذكرى وفاة الشيخ أحمد سليمان السعدني.. صوت قرآنى وصل إلى الإذاعات العالمية

شيماء جمال

تحل علينا اليوم ذكرى وفاة القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني، حيث توفى فى الثلاثين من أبريل عام ١٩٧٦م.

القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني هو أحد أعلام التلاوة القرآنية في مصر، وواحد من القراء الذين أسهموا في ترسيخ مدرسة التلاوة المصرية الأصيلة بما امتلكه من صوت مؤثر وأداء روحاني ترك بصمة واضحة في تاريخ التلاوة داخل مصر وخارجها.

مولده ونشأته

وُلد الشيخ أحمد سليمان السعدني عام ١٩٠٣م بقرية كفر براش التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، ونشأ في بيئة قرآنية أصيلة، حيث أتم حفظ القرآن الكريم بكتاب القرية في سن مبكرة قبل أن ينتقل في مطلع الثلاثينيات إلى القاهرة طلبًا للعلم وخدمة كتاب الله تعالى.

حياته العلمية

تلقى علوم القراءات على يد شيخ قراء المقارئ الشيخ الجريسي الذي تنبّه لموهبته القرآنية ورشحه للقراءة بمسجد الإمام الشعراني؛ لتبدأ بعدها رحلة شهرة واسعة خاصة عقب مشاركته في القراءة خلال مراسم وفاة الزعيم سعد زغلول حيث لفت الأنظار بصوته المتميز وأدائه المؤثر.

وفي عام ١٩٣٧م انضم الشيخ السعدني إلى الإذاعة المصرية؛ ليصبح من القراء المعدودين بها، ثم امتدت شهرته إلى الإذاعات العربية والأجنبية، فكان من أوائل القراء الذين سجلوا تلاواتهم للإذاعات العالمية حيث بثت تسجيلاته عبر إذاعات لندن وموسكو ونيودلهي وبرلين خلال أربعينيات القرن الماضي، الأمر الذي أسهم في انتشار التلاوة المصرية عالميًّا.

كما تشرف بالقراءة في رحاب الحرمين الشريفين، وعاصر كبار أعلام دولة التلاوة والإنشاد الديني، من بينهم: الشيخ محمد رفعت، والشيخ علي محمود، والشيخ أحمد ندا، والشيخ محمد سلامة، والشيخ عبدالعظيم زاهر، والشيخ محمود خليل الحصري، والشيخ محمود علي البنا، وغيرهم من رواد المدرسة القرآنية المصرية.

أسلوب الشيخ أحمد السعدنى

عُرف الشيخ أحمد السعدني بأسلوب فريد يجمع بين التأثير الروحي والتمكن المقامي، وقدّمت الإذاعة تسجيلاته خلال فترات وطنية مهمة خاصة في أعقاب حرب عام ١٩٦٧م حيث لاقت تلاواته قبولًا واسعًا؛ لما حملته من روح إيمانية مؤثرة. كما ألّف كتابًا تناول فيه سير كبار القراء؛ إسهامًا منه في توثيق تاريخ التلاوة القرآنية.

وفاته

وظل الشيخ السعدني مخلصًا لرسالته القرآنية طوال حياته حتى رحل عن دنيانا في الثلاثين من أبريل عام ١٩٧٦م بعد مسيرة قاربت ثلاثة وسبعين عامًا قضاها في خدمة كتاب الله تلاوةً وتعليمًا وتأثيرًا.

ذكرى وفاة الشيخ أحمد سليمان السعدني أعلام التلاوة القرآنية التلاوة المصرية الحرمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

20 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

البحث عن الذهب

نقب بنفسك عن الذهب.. الحكومة تزف بشرى سارة لصالح أصحاب الأراضي

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

كهربا

أزمة جديدة لكهربا في إنبي .. وإدارة النادي تتحرّك لاحتواء الموقف |تفاصيل

الأهلي

الموضوع انتهى.. شبانة يكشف موعد رحيل توروب عن الأهلي

محمد صلاح

طلب 20 مليون يورو سنويا.. تطورات جديدة حول مستقبل محمد صلاح

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

الاهلي

نصف ساعة حاسمة.. تفاصيل اجتماع ياسين منصور وعبد الحفيظ مع توروب

ترشيحاتنا

د. سلامة داود

رئيس جامعة الأزهر يعلن افتتاح كليتي الآثار والتكنولوجيا العام المقبل

خلال ورشة عمل للطلاب الوافدين.. الصفتي: العبث بمقاصد الشريعة تهديد مباشر لأمن المجتمع

خلال ورشة عمل للطلاب الوافدين.. الصفتي: العبث بمقاصد الشريعة تهديد مباشر لأمن المجتمع

بالصور

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية
الطعمية
الطعمية

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان
السرطان
السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

Tank 700‎
Tank 700‎
Tank 700‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد