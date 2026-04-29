هل على الرجل عدة بعد طلاق زوجته أو وفاتها؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول ما إذا كان على الرجل عدة شرعًا بعد الطلاق أو الوفاة.

هل على الرجل عدة بعد طلاق زوجته أو وفاتها؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الرجل لا عدة عليه شرعًا، لأن العدة مرتبطة بالمرأة سواء للاستبراء أو للحداد على الزوج المتوفى.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن استخدام لفظ “العدة” مع الرجل غير صحيح، وإنما قد يكون هناك ما يسمى بفترة انتظار في بعض الحالات، مثل ضرورة انتظار انتهاء عدة الزوجة المطلقة قبل إقدامه على زواج جديد.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن من صور ذلك إذا طلق الرجل زوجته وأراد الزواج من أختها، فلا يجوز له ذلك إلا بعد انتهاء عدة الزوجة المطلقة، وكذلك إذا كان متزوجًا بأكثر من امرأة وطلق إحداهن، فلا يجوز له الزواج بامرأة خامسة إلا بعد انتهاء عدة المطلقة، حفاظًا على الضوابط الشرعية.