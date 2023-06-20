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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتظام ثلاثي الزمالك الدوليين في التدريبات

صدى البلد

 

انتظم ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الدوليين أحمد فتوح، وأحمد مصطفى "زيزو "و محمد صبحي، في التدريبات التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة كأس مصر.

جاء ذلك عقب مشاركتهم مع المنتخب الوطني في معسكره الأخير، الذي تخلله خوض مباراتين الأولى  أمام منتخب غينيا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، والثانية أمام جنوب السودان وديًا.

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، بوضع برنامج تدريبي خاص للثلاثي على هامش المران الصباحي، من خلال أداء تدريبات تأهيلية و استشفائية سواء داخل الجيمانيزيوم أو الملعب.

ولم يشارك فتوح و زيزو و صبحي في التدريبات الجماعية مع زملائهم وفقا لقرار الجهاز الفني منعا لتعرضهم للإجهاد، على أن ينتظموا غدا بشكل طبيعي في المران الجماعي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل  باستاد القاهرة الدولي.

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