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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى شلبي ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادا لمباراة فاركو

صدى البلد

انتظم مصطفى شلبي جناح  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

وانتهى اللاعب من أداء البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الجهاز الفني خلال الأيام الماضية، بسبب شكواه من إجهاد عضلي.

وشارك مصطفى شلبي في التدريبات  التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي خلال مران اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل  باستاد القاهرة الدولي.

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