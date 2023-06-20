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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| لتجنب الإصلاحات.. نصائح للحفاظ على سيارتك..ثلاجة بأقل وقود.. إرشادات للحصول على أقصى برودة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات المستعملة العديد من طرازات السيارات المختلفة، التي يبحث عنها المواطنين المصريين، خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة، بالإضافة الي أن السيارات المستعملة يتوافر بها العديد من المميزات منها، رخص ثمنها، وسهولة إعادة بيعها، بجانب تواجد قطع غيارها بسهولة .

شهد سوق السيارات العالمي أزمة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023، وذلك يعود إلي التعثرات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا، بسبب عدم استقرار سعر الدولار، بالإضافة إلي عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، ما سبق أدي الي زيادة سعر السيارات الجديدة بمختلف فئاتها بالأسواق .

صيانة السيارة الدورية مهمة لضمان عمل السيارة بدون أعطال وزيادة موثقتيها ، وذلك لأنه من خلال الصيانة الدورية يتم الكشف علي جميع أجزاء السيارة الداخلية ، وذلك من أجل التأكد من عملها بكفاءة، بالإضافة الي انه يمكن الكشف عن الأعطال قبل أن تتسبب في توقف السيارة تماما واصطلاحها بسرعة .

يتوافر الكثير من إصدارات الصانع الكوري بالسوق المصري للسيارات الجديدة، وذلك لما تتميز به الطرازات الكورية من مميزات وتكنولوجيات حديثة تساعد سائق السيارة وركابها بالشعور بأكبر قدر من الراحة والرفاهية، ومن هذه السيارات كيا أكسيد موديل 2022، وتنتمي أكسيد الي فئة السيارات الهاتشباك .

خلال فصل الصيف يقوم أصحاب السيارات بتشغيل تكييف السيارة دائما، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة عند التنقل للذهاب الي أعمالهم، أو عند قضاء احتياجاتهم، ويعتبر تكييف السيارة من اهم وسائل الراحة التي يبحث عنها أصحاب السيارات .

كشفت شركة نيسان اليابانية عن أحدث طرازاتها الجديدة وهي سيارة نيسان قشقاي  e-POWER Black Edition، وتنتمي نيسان قشقاي ذات الإصدار الخاص الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

انفصلت النجمة الكولومبية شاكيرا عن الإسباني جيرارد بيكيه قائد منتخب إسبانيا لكرة القدم في يونيو الماضي من عام 2022، حيث استمرت علاقة شاكيرا بـ قائد منتخب إسبانيا لكرة القدم لمدة 10 سنوات .

أعلنت شركة رينو الفرنسية عن طرازها الجديد الذى صنع من اجل المنافسة بقوة في قطاع السيارات فئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، واطلق علي السيارة الجديدة اسم رينو رافال .

فيكترا فيكترا أوتوماتيك تيبو السيدان 2023 نصائح للحفاظ على سيارتك كيا XCeed أقصى برودة فصل الصيف قشقاي SUV الجديدة سائق مرسيدس بالفورمولا-1 النجمة شاكيرا

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