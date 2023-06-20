بمواصفات ألمانية.. فيكترا أوتوماتيك بـ 60 ألف جنيه| صور

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات المستعملة العديد من طرازات السيارات المختلفة، التي يبحث عنها المواطنين المصريين، خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة، بالإضافة الي أن السيارات المستعملة يتوافر بها العديد من المميزات منها، رخص ثمنها، وسهولة إعادة بيعها، بجانب تواجد قطع غيارها بسهولة .

أوبل فيكترا موديل 1996 السيدان

يعرض موقع صدى البلد سعر ومواصفات سيارة أوبل فيكترا موديل 1996 ، وتنتمي فيكترا الي فئة السيارات السيدان :

أوبل فيكترا موديل 1996 السيدان

مقصورة أوبل فيكترا السيدان

زودت مقصورة أوبل فيكترا السيدان بالعديد من المميزات الحديثة منها، تكيف، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وزجاج كهربائي، ومقابض أبواب داخلية للتحكم في فتح الابواب من الداخل بسهولة، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة، وإضاءة داخلية، ودرج تخزين أمامي مثبت بالتابلوه، ومساحات تخزين إضافية بالأبواب الجانبية، وكونسول وسطي أمامي .

محرك فيكترا السيدان

أوبل فيكترا موديل 1996 السيدان

تحتوي سيارة أوبل فيكترا موديل 1996 علي ناقل حركة أوتوماتيك، وتقدم فيكترا للبيع باللون الأبيض، وتمتلك محرك سعة 2000 سي سي، وقامت بقطع مسافة تصل الي 900 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية.

تصميم أوبل فيكترا الخارجي

أوبل فيكترا موديل 1996 السيدان

تظهر سيارة فيكترا السيدان موديل 1996 من الخارج بشكل مميز بفضل احتوائها علي، 4 جنوط للكاوش، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة كهربائية، وشبكة أمامية صغيرة يتوسطها شعار شركة أوبل، وأضاءه أمامية، وإضاءة خلفية، وجرائد تم تثبيتها بمنتصف الابواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة، ومن الخلف تم تثبيت شعار شركة أوبل علي الحقيبة الخلفية .

سعر فيكترا السيدان

أوبل فيكترا موديل 1996 السيدان

تباع سيارة أوبل فيكترا موديل 1996 السيدان داخل السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر 60 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .