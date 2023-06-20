أحمد حسن يعلن راتب عمر السومة في الموسم الواحد

أعلن اللاعب أحمد حسن، راتب عمر السومة في الموسم الواحد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ".

وكتب أحمد حسن، "خاص.. عمر السومة راتبه يصل إلى 3 ملايين دولار في الموسم الواحد.. تم طرح اسمه في الزمالك لكن الأمور المالية هي الفيصل".

ارتبط اسم كلا من فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي بنادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية، وسط أنباء عن تحرك إدارة القلعة البيضاء لإقناع نجمي الفريق السابقين بالعودة إلى صفوف الفريق.

ويروج الإعلام الرياضي حاليا ، لعدد من الصفقات الجماهيرية التي يسعى الزمالك لحسمها من أجل ضمها لفريق الكرة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.