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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يعلن راتب عمر السومة في الموسم الواحد

عمر السومه
عمر السومه

أعلن اللاعب أحمد حسن، راتب عمر السومة في الموسم الواحد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ".

وكتب أحمد حسن، "خاص.. عمر السومة راتبه يصل إلى 3 ملايين دولار في الموسم الواحد.. تم طرح اسمه في الزمالك لكن الأمور المالية هي الفيصل".

ارتبط اسم كلا من فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي بنادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية، وسط أنباء عن تحرك إدارة القلعة البيضاء لإقناع نجمي الفريق السابقين بالعودة إلى صفوف الفريق.

ويروج الإعلام الرياضي حاليا ، لعدد من الصفقات الجماهيرية التي يسعى الزمالك لحسمها من أجل ضمها لفريق الكرة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

عمر سومه

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