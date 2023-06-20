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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ذكرى 30 يونيو.. الداخلية تطلق المرحلة الـ23 من مبادرة كلنا واحد| فيديو

كلنا واحد
كلنا واحد

تطلق وزارة الداخلية تُطلق فعالية يوم 30/6/2023 بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك ضمن المرحلة الـ23 من مبادرة "كلنا واحد" والتى سبق إطلاقها، واستمرت لمدة شهرين إضافيين، بالتنسيق مع عدد من الشركات والكيانات الصناعية والتجارية الكبرى وعدد من سلاسل المواد الغذائية والمطاعم لتوفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بجودة عالية وبخصومات خاصة إحتفالاً بتلك المناسبة.

تم التنسيق حتى الآن مع عدد (54) مول تجارى ، وكذا (27 سلسلة محل حلويات بإجمالى 313 فرع - 71 سلسلة مطعم وكافيه بإجمالى 581 فرع - 26 سلسلة محل ملابس بإجمالى 562 فرع، بإجمالى 1456 فرع)، للمشاركة فى الفعالية من خلال عرض وبيع منتجاتها بخصومات خاصة خلال الفعالية.

وستشهد المراكز التجارية المشاركة فى الفعالية العديد من المظاهر الإحتفالية للإعلان عن المبادرة والمشاركة فى الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

إلى جانب استمرار فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة (كلنا واحد) والتى سبق إطلاقها لمدة شهرين إضافياً بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.. والتى تم زيادة عدد فروع السلاسل بها لتصل إلى (1348) فرع على مستوى الجمهورية.. بالإضافة إلى عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.

وذلك من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (www.moi.gov.eg).

وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين، واستمراراً لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، بالتنسيق مع كبرى الشركات والكيانات الصناعية والتجارية وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى والمطاعم ومحال الحلويات لتوفير منتجاتها المختلفة وتقديم خدماتها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.. وبمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو السلاسل التجارية الموقع الرسمى لوزارة الداخلية ثورة 30 يونيو سلاسل المواد الغذائية مبادرة كلنا واحد وزارة الداخلية

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