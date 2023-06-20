خمسة اتفاقات تضع حدا للتوتر بين الصين وأمريكا في زيارة بلينكن التاريخية

قال التلفزيون المركزي الصيني، إنه بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الناجحة إلي بكين، قدم مدير إدارة الشؤون الأمريكية والأوقيانوسية بوزارة الخارجية الصينية، يانج تاو التوافقات الخمسة الذي توصلت إليه الصين والولايات المتحدة، خلال تلك القمة التاريخية، وهما:

أولا، وافق الجانبان على التنفيذ المشترك للإجماع الهام الذي توصل إليه رئيسا البلدين، علي هامش قمة "مجموعة العشرين" في بالي، إندونيسيا. بالإضافة إلى ذلك، إدارة الخلافات بشكل فعال وتعزيز الحوار والتبادل والتعاون.

ثانيا، توصل الجانبان إلي اتفاق بشأن الحفاظ على التواصل الدبلوماسي رفيع المستوى بين الجانبين، حيث دعي بلينكن نظيره الصيني تشين جانج لزيارة واشنطن، ومن جانبه، أعرب جانج عن رغبته في زيارة أمريكا في الوقت المناسب.

ثالثا، اتفق الجانبان على مواصلة دفع المشاورات حول المبادئ التوجيهية للعلاقات الصينية الأمريكية.

رابعا، اتفق الجانبان على مواصلة دفع مشاورات مجموعة العمل المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، لحل القضايا الجوهرية بين بكين وواشنطن.

خامسا، اتفق الجانبان على تشجيع توسيع التبادلات الثقافية والتعليمية بين البلدين، ومناقشة زيادة رحلات الركاب بين الصين والولايات المتحدة بنشاط، والترحيب بالمزيد من الطلاب والعلماء ورجال الأعمال، وتقديم الدعم اللازم.