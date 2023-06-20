مستوطنون إسرائيليون يشعلون النار في سيارات الفلسطينيين ودعوات للتصدي لهم

هاجم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس المحتلة وأطلقوا الرصاص صوب المواطنيين الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن مجموعات المستوطنين المقتحمة، أشعلت النيران في سيارات المواطنيين الفلسطينيين وأحرقوا ممتلكاتهم.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية، دعت المساجد وأهالي حوارة إلى التصدي لهجمات واعتداءات المستوطنين.

في السياق، أفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن عددا من المستوطنين تجمعوا في عدة مناطق بمحيط المحافظة، وهي: عين أيوب قرب قرية رأس كركر غربا، ومفترق بلدة الطيبة ومدخل قرية كفر مالك شرقا، ومدخل بلدة ترمسعيا شمالا، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.