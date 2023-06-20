السفن والطائرات تحاول إنقاذ غواصة مفقودة أثناء رحلتها لمشاهدة حطام تيتانيك

كشفت فضائية العربية في تقرير فيديو عن اختفاء غواصة سياحية بعد أكثر من 24 ساعة على انطلاقها، بعد أن انقطع الاتصال بها من قبل خفر السواحل الأمريكي.



ووفقا للمتحدث باسم شركة أوشن غيث فقد قال: "نحن نستكشف ونحشد كل الخيارات لإعادة الطاقم، ونركز بالكامل على أفراده في الغواصة وعلى عائلاتهم، فإن أخر أتصال للغواصة بالقاعدة كان الساعة 3 بعد ظهر أمس اللخد بتوقيت جرينتش وكانت وقتها فوق حطام تيتانيك مباشرة".

وأفاد التقرير، بأن الغواصة تحمل على متنها 5 أشخاص إنطلقت برحلة أستكشافية في أعماق المحيط الأطلسي، وهدف الرحلة أكتشاف حطام سفينة تيتانيك التي غرقت عام 1612 وراح ضحيتها أكثر من 1500 شخص والقيام بتجربة غوص لمدة 8 أيام متواصلة وبلغ سعر التذكرة للفرد الواحد 250 ألف دولار.

أثارت الغواصة السياحية العديد من التساؤلات حول مصير السياح الخمسة العالقين في البحر خاصة أن الأمل الوحيد لانقاذهم 96 ساعة فقط بحسب ما أشار خفر السواحل الأميركية فهذه الرحلة ليست الأولى لشركة " أوشن غيث" المسؤولة عن القيام بالرحلات الاستكشافية عبر غواصات مصنوعة من إلياف الكربون، وتزن نحو 10 آلاف كيلوجرام.

فهذه الغواصة قادرة على حمل 5 أشخاص والوصول لعمق 4 آلاف متر تحت سطح الماء لمدة تصل إلى 96 ساعة.

يشارك في عمليات البحث والإنقاذ طواقم حكومية إلى جانب القوات البحرية الأميركية والكندية التي تسابق الزمن للعثور على الغواصة المفقودة.