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هل تصرف المعاشات قبل العيد ؟ اعرف الموعد الحقيقي ..شاهد

مذيع موقع صدى البلد
مذيع موقع صدى البلد أحمد زهران

قدم مذيع موقع “صدى البلد”  أحمد زهران ، تغطية خاصة عن إمكانية تقديم صرف المعاشات قبل عيد الأضحى المبارك، الذي سيوافق الأربعاء 28 يونيو 2023، خاصة أن موعد صرف المعاشات في أول شهر يوليو إلا فى حال صدور قرار بتقديم الصرف قبل عيد الأضحى المبارك.

 

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من المنتظر صدور قرار بتبكير موعد صرف معاشات يوليو 2023؛ لتصرف لأصحابها ومستحقيها قبل حلول عيد الأضحى المبارك، يوم الأحد الموافق 25 يونيو الجاري، لكن وفق مصادر ولم يصدر القرار بشكل رسمي إلى الآن.

 

ومع اقتراب عيد الأضحى 2023، ينتظر الموظفون وأصحاب المعاشات صرف المرتبات والمعاشات الخاصة بهم عن شهر يونيو حتى يتمكنوا من شراء ما يحتاجون إليه.

 

وكانت وزارة المالية أعلنت، في وقت سابق من يونيو الجاري، موعد صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين، وحددت بدء الصرف يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجاري، ويستمر على مدار 5 أيام حتى يوم الخميس الموافق 22 يونيو.

شاهد الفيديو:

أحمد زهران صرف المعاشات عيد الأضحى المبارك عيد الأضحى موعد صرف المعاشات

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