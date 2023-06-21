قبل عيد الأضحى.. التأمينات تزف خبرًا سارًا لـ أصحاب المعاشات| فيديو

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقدّم تسهيلات وأشياء كثيرة لـ أصحاب المعاشات، وأن الرئيس وجّه بصرف المعاشات قبل عيد الأضحى المبارك.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال مداخلة على القناة الأولى، أن أموال المعاشات ستكون في ماكينات الصرف الآلي يوم الأحد المقبل، أي يوم 25 -6، وأن هذا القرار أدخل البهجة والسرور على الجميع.

ولفت إلى أن الجميع كان ينتظر هذا القرار، والرئيس السيسي، أسعد الجميع، وأن هناك 11 مليون مواطن مستفيد من المعاشات، وأن تلك المعاشات تكلف الدولة 29 مليار جنيه في الشهر.

ووجه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل ليتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك، في إطار الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بملف التأمينات والمعاشات والحرص الدائم على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتلبية احتياجاتهم.

وقال “عوض”، إنه بناء على التوجيهات الرئاسية، تقرّر بدء صرف المعاشات يوم الأحد الموافق 25 يونيو الجاري، من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة علي مستوى الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الالكترونية.



وأضاف “عوض” أن عدد أصحاب المعاشات و المستحقين يصل إلى 11 مليون مواطن يقومون بصرف ما يقارب من 29 مليار جنيه شهرياً.

وفي هذا السياق تقدّم رئيس هيئة التأمينات بخالص التهاني للقيادة السياسية وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.