نقابة البيطرين تكشف عن حادثة خطيرة بسبب حيازة كلاب بيد بول.. فيديو

قالت الدكتورة شيرين علي زكي ، وكيل نقابة البيطرين ، إن هناك عدد من سلالات الكلاب بطبيعتها قاتلة ، ودلت على كلامها بالحادثة اليت حدثت في الولايات المتحدة الامريكية لأسرة كانت تربي كلبين " بيد بول " لمدة 8 أعوام ، وقام الكلبين بمهاجمة طفلي الأسرة وأقلهم عمرا 5 شهور ، وهاجموا الأم .

وأشارت وكيل نقابة البيطرين ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " 90 دقيقة " ، والمذاع على فضائية " المحور " ، أن الكلاب تسببت في غرز جراحية للأم في أكثر من منطقة بالجسم .

ودخلت رئيسة مؤسسة حماية الحيون في سجال على الهواء مع الدكتورة شيرين علي ذكي ، وكيل نقابة البيطرين ، والتي ردت على كلامها قائلة : “ ي قانون في الدنيا لابد أن يكون له لائحة تنفيذية للقانون والقانون لا يفسر ولا يوضح وكل القانون لابد من احترامها سواء رضينا أو لا .. ولو سيبنا الأمور للحكم مع الأشخاص بأخلاقهم يبقا منحطش قوانين ".