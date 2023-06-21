ضياء رشوان: مصر بها مراكز بحثية للشؤون السياسية بعدد لا يتجاوز أصابع اليدين

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن جامعة بنسلفانيا الأمريكية تصدر تقريرا سنويا حول مراكز الأبحاث في العالم، والولايات المتحدة الأمريكية بها 1900 مركز بحثي كبير في شؤون السياسة، بينما مصر بها مراكز بعدد لا يتجاوز أصابع اليدين، وهذا الفرق وهذا فقط في العلوم الاجتماعية فما بالنا بالعلوم الطبيعية.

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن المعرفة هي رأس المال الحقيقي، وهناك دول صغيرة تخصص ميزانيات البحث العلمي في العلوم الطبيعية والاجتماعية يعوضها عن سنوات طويلة من التأخر الاقتصادي مرت عليها.

وأشار إلى أن الأمة التي تفتقد البحث العلمي ستعود للقرون الوسطى، لذلك لابد من الاهتمام به، وجلسات الحوار الوطني ناقش بضرورة وجود تعاون مع مراكز بحوث وجامعات أخرى في العالم لكي ننقل منها المعرفة.