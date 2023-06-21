عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة: ماذا يحدث عند استخدام أحمر الشفاة بشكل منتظم؟.. مشروب سحري يساعدك على خسارة الوزن.. سعر إطلالة هيفاء وهبي الأخيرة

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

لو بتحس بالقئ والغثيان .. أعرف أبرز أسباب حدوثه
 

قد نشعر احيانا بالغثيان والقيء بدون معرفة السبب من حدوثه، وقد كشف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أنه يمكن ان نعاني من الغثيان دون معرفة السبب، ولكن قد يكون السبب الإفراط في تناول الطعام أوالتسمم أو الدوار الحركي.

 

احترسي.. ماذا يحدث عند استخدام أحمر الشفاة بشكل منتظم؟ 
 

أحمر الشفاه أحد أهم مسحضرات التجميل التي لا غني عنها في حقيبة الفتيات والسيدات، فهل يؤدي الاستخدام المنتظم لأحمر الشفاه إلى أى أضرار؟
 

بإطلالة من التسعينيات.. نيكول سابا تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير
 

خضعت النجمة اللبنانية نيكول سابا لجلسة تصوير وشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت نيكول سابا بإطلالة جذابة وساحرة مقتبسة من ازياء التسعينات.
 

طريقة شائعة في طبخ الطعام تسبب السرطان.. دراسة جديدة
 

السرطان من أخطر الأمراض التى تهدد البشر، لذا يرغب الجميع فى معرفة طرق الوقاية من هذا المرض الخطير الذي يصيب الأطفال والكبار .

 

من هم الأكثر عرضة لنقص فيتامين سي
 

هناك بعض الأشخاص أكثر عرضة للمعاناة من نقص فيتامين سي حتى وإن كانوا يتناولون الأطعمة الغنية به بشكل يومي لذا يجب عليهم توخى الحذر وتناول بعض المكملات .
 

بتصميم الكب.. لن تتوقع سعر فستان دنيا سمير غانم الأسود
 

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم  صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهر معها في الصورة زوجها رامي رضوان، وذلك خلال حضورهما إحدى المناسبات.

 

فستان يتخطى 60 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة بوسي الأخيرة
 

خضعت الفنانة بوسي متابعيها جلسة تصوير جديدة، وذلك خلال إحيائها حفل لها، وقامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.
 

برقم صادم.. سعر غير متوقع لإطلالة هيفاء وهبي الأخيرة
 

نشرت النجمة هيفاء وهبي صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد زهرت بإطلالة جذاب وساحرة تبرز من رشاقتها وأنوثتها.

 

تتخطى 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة المطربة هبة طوجي
 

حضرت المطربة اللبنانية هبة طوجي بدار الأوبرا المصرية خلال إحيائها أول حفل غنائي لها، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

 

لمن يعانون من السمنة.. مشروب سحري يساعدك على خسارة الوزن بفاعلية
 

هناك العديد من فوائد شرب القرفة للتخسيس؛ حيث تحتوي القرفة على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، و خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا والفطريات، وهي مصدر غني بالألياف والحديد والكالسيوم.
 

أحذر من هذه العلامات فإنها تشير بالإصابة بمرض السكري.. العطش أبرزها
 

يعتبر مرض السكري من الأمراض المزمنة التي لا يجب تجاهلها، وذلك لما قد تسبب من مضاعفات خطيرة قد تتسبب بها لجسم الإنسان.

المرأة والصحة نشرة المرأة والصحة مرض السكري القرفة الوزن المطربة هبة طوجي هيفاء وهبي بوسي دنيا سمير غانم فيتامين سي السرطان نيكول سابا احمر الشفاه لغثيان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضي منصور بعد توصية بإلغاء حكم عزله من رئاسة الزمالك

بعد المماطلة.. قرار عاجل من الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات

إجازة العيد و30 يونيو.. الحكومة تمنح موظفيها 7 أيام| كم للقطاع الخاص؟

طلاق وضبط المصور.. تطورات جديدة في واقعة صاحبة الفستان الأزرق| فيديو

المحترم اللي في العمارة.. زوجة لؤي هربت منه لتقع ضحية لصاحب الجلباب الأسود

مهاجم سوبر.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

أحمد حسن يعلن راتب عمر السومة في الموسم الواحد

رئاسة الزمالك.. تقرير قضائى عاجل ينتصر لـ مرتضى منصور

موضوعات متعلقة

لو بتحس بالقئ والغثيان .. أعرف أبرز أسباب حدوثه

احترسي.. ماذا يحدث عند استخدام أحمر الشفاة بشكل منتظم؟ 

بإطلالة من التسعينيات.. نيكول سابا تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

بطعم مميز.. طريقة عمل شوكولاتة محشية كراميل

في 3 خطوات.. طريقة عمل السلطة التركية

بتصميم الكب.. لن تتوقع سعر فستان دنيا سمير غانم الأسود

فستان يتخطى 60 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة بوسي الأخيرة

برقم صادم.. سعر غير متوقع لإطلالة هيفاء وهبي الأخيرة

ترشيحاتنا

لماذا تصدّرت الـ 20 جنيهًا البلاستيكية الجديدة التريند؟.. رامي رضوان يجيب

الاحتراف مازال في البال.. محمد الشناوي يصدم جماهير الأهلي

سيدة تتهم الشرطة بقتل زوجها .. مصدر أمني يكشف حقيقة الواقعة

وضع حرج.. تحذير من الأمم المتحدة بشأن منظومة الطاقة الأوكرانية

إيه العظمة والحلاوة دي.. يوسف الحسيني يتحدث عن الـ 20 جنيهًا الجديدة|فيديو

منتخب السنغال يهزم البرازيل 4-2 في مباراة ودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتحس بالقئ والغثيان .. أعرف أبرز أسباب حدوثه

عليها 5 أشخاص.. تفاصيل اختفاء غواصة بالقرب من حطام تيتانيك

احترسي.. ماذا يحدث عند استخدام أحمر الشفاة بشكل منتظم؟ 

الأفضل في تاريخ العملات المصرية| 3 علامات جديدة في الـ 20 جنيها البلاستيكية.. هل لاحظتها ؟

فيديو

هل تصرف المعاشات قبل العيد ؟ اعرف الموعد الحقيقي ..شاهد

ورود وأرز باللبن.. رد فعل عائلة نيرة أشرف على وصف القاتل بالشهيد

إمام عاشور راجع الزمالك تاني؟ اعرف التفاصيل ..شاهد

حكاية البلوجر أم سليم.. خدعت الجمهور بخيانة زوجها جبس مصر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

اﻟﻤﺰﻳﺪ