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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 21-6-2023

صدى البلد

واصلت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 21-6-2023، الاستقرار في جميع البنوك العاملة في مصر.

ينشر موقع صدى البلد سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء 21 يونيو  2023 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

وقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي على سعر لشراء الدولار اليوم مسجلا نحو  30.90جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

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وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى البنك المركزي المصري نحو 30.84جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .

أسعار الدولار مقابل الجنيه 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم فى بنوك “البنك الأهلي المصري، بنك مصر”  30.75 جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

 

ووصل سعر صرف الدولار اليوم في بنوك (ميد بنك،الأهلي الكويتي) نحو  30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

 


أسعار الدولار فى مصر اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء فى بنوك(الأهلى المتحد،التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري،الإسكندرية،فيصل الإسلامى،المصرف العربي الدولي،الامارات دبي الوطني،المصري للتنمية الصادرات،قطر الوطنيQNB ،المصرف المتحد،كريدى اجريكول ،قناة السويس،الكويت الوطني،المشرق،إتش أس بى سى HSBC،بلوم )نحو  30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء فى بنك التنمية الصناعية نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

 

وتستهدف مصر لتعظيم عوائدها من مصادر العملة الصعبة وفي مقدمتها قناة السويس وقطاع السياحة، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة كما تسعى كذلك إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد إلى 65 %.


قفزت إيرادات قناة السويس بنسبة 35 %في الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 2.3 مليار دولار، بحسب بيان من رئاسة الجمهورية المصرية

5.7 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة

وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي النصف الأول من العام المالي الحالي 2022/2023 نحو 5.7 مليارات دولار مقابل 3.3 مليار جنيه  عن النصف المماثل من العام المالي 2021-2022 بارتفاع 72% وفقا لتقرير البنك المركزي عن أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقررت لجنة السياسة النقدية بمجلس الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة على الدولار، لتبقى عند مستوى الشهر الماضي والذي سجل 5.25%، ويأتي ذلك بعد سيطرة الفيدرالي الأمريكي على معدلات التضخم والتي انخفضت لـ4% مقابل 4.9% في مايو الماضي.

وثبت الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة الأمريكية عند 5% و5.25% على التوالي، لتشهد معدلات الفائدة الأمريكية تثبيتًا عند أعلى مستوى منذ 2007 قبل الأزمة المصرفية العالمية.

 

 

 

 

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