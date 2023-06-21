عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عاودت الهبوط.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأربعاء وهذا سعر عيار 21

صدى البلد

عادوت أسعار الذهب التراجع اليوم الأربعاء 21-6-2023 بعد أن شهدت تذبذب قوي خلال الساعات الماضية في مصر على مستوى كافة الاعيرة الذهبية.

وهبطت أسعار الذهب بقوة  خلال الأيام الماضية، وخسر جرام الذهب نحو 640 جنيها.

ويعود تراجع سعر الذهب إلى  انخفاض الطلب من قبل المواطنين على شراء السبائك والعملات الذهبية، تراجع السيولة النقدية لدى المواطنين عقب انتهاء السيولة الناتجة عن استحقاق شهادات الـ 18%، ومبادرة السماح لواردات الذهب بالدخول بدون رسوم جمركية ودخول 194 كيلو جرام من الذهب خلال الشهر الأول من المبادرة.

txt

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 21-6-2023

txt

رسميا.. رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بداية من يوليو المقبل

txt

بداية من يوليو.. زيادة جديدة في الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص| تفاصيل

txt

بعد طرح البلاستيكية.. تعرف على مصير العملات الورقية خلال الفترة القادمة

 

سعر الذهب اليوم

ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الاربعاء 21-6-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، حيث يتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,423 شراء 2,469

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,120 شراء 2,160

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,817 شراء 1,851

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 16,960 شراء 17,280


أسعار الذهب اليوم

 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,423 شراء 2,469
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,221 شراء 2,263
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,120 شراء 2,160
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,817 شراء 1,851
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,413 شراء 1,440
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,211 شراء 1,234
الاونصةبيع 75,351 شراء 76,773
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 16,960 شراء 17,280
الكيلوبيع 2,422,857 شراء 2,468,571

..

 

الذهب اسعار الذهب سعر الذهب اليوم الاربعاء سعر جرام الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضي منصور بعد توصية بإلغاء حكم عزله من رئاسة الزمالك

طلاق وضبط المصور.. تطورات جديدة في واقعة صاحبة الفستان الأزرق| فيديو

مهاجم سوبر.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

أول رد فعل من طارق حامد بعد فسخ تعاقد مع اتحاد جدة

هاني حتحوت يٌفجر مفاجأة مدوية بشأن تجديد حسين الشحات مع الأهلي

نجم الأهلي ينتقل للجونة على سبيل الإعارة

نجم الأهلي السابق يحسم الجدل بشأن رحيل حسين الشحات عن الفريق

موعد صرف معاشات يوليو 2023.. هل تُصرف قبل عيد الأضحى؟

موضوعات متعلقة

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 21-6-2023

تذبذب قوي في أسعار الذهب اليوم.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بعد الهبوط.. تذبذب قوي في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

الذهب يواصل التراجع ويهبط لأدنى مستوى منذ 75 يوما..ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

محمود محيي الدين: إصلاح نظام التمويل العالمي ضروري للعمل التنموي والمناخي

هالة السعيد: الانتهاء من 328 مشروعاً تنموياً بأسوان في 7 قطاعات عام 21/2022

معهد التخطيط القومي يشارك في إطلاق البرنامج القطري الحادي عشر لمصر

الاستعلام عن القبول المبدئي بمسابقة الأئمة.. ادخل عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

روسيا تصد هجومًا للقوات الأوكرانية على محور تورسكي

إعلان حالة التأهب الجوي في وسط وغرب أوكرانيا

فضل العشر من ذي الحجة والصيام فيها.. تعرف عليه

أوسوريو يكشف موقفه من عودة أوباما إلى الزمالك

رئيس بلدية المحلة: سنحتفظ بـ 80% من لاعبينا في الدوري الممتاز |فيديو

عاودت الهبوط.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأربعاء وهذا سعر عيار 21

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق مختلفة لعمل الممبار فى عيد الأضحى.. أبرزها الصينية والمحشي سبانخ

علاقة صادمة بين ارتفاع درجات الحرارة وحصوات الكلى.. اكتشفها

لهذه الأسباب.. تعرف على فوائد القرفة قبل النوم

10 معلومات مجهولة عن توت عنخ آمون.. رقم 6 ستبهرك| تابع

فيديو

هل تصرف المعاشات قبل العيد ؟ اعرف الموعد الحقيقي ..شاهد

ورود وأرز باللبن.. رد فعل عائلة نيرة أشرف على وصف القاتل بالشهيد

إمام عاشور راجع الزمالك تاني؟ اعرف التفاصيل ..شاهد

حكاية البلوجر أم سليم.. خدعت الجمهور بخيانة زوجها جبس مصر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

اﻟﻤﺰﻳﺪ