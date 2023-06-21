أخيرًا.. انخفاض أسعار اللحوم اليوم بعد تراجع الطلب

شهدت أسعار اللحوم انخفاضًا خلال الأيام القليلة الماضية مع توفير الدولة لكميات كبيرة من اللحوم البلدي والمستوردة في الأسواق، بالإضافة إلى تراجع الطلب على اللحوم.

وأكد نقيب الجزارين يوسف البسومي، أن أسعار اللحوم في هذه الفترة تنخفض بشكل كبير، بسبب كثرة المعروض، وقلة الطلب، فالكثير لا يشتري بسبب الأسعار المرتفعة.

وأضاف يوسف البسومي، في تصريحات تليفزيونية ، أن سعر اللحوم القائمة انخفض من 145 إلى 135 و 130 جنيهاً.

وضخت الدولة لحومًا بلدية ومستوردة بكميات ضخمة في الأسواق، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بتخفيضات كبيرة، حيث طرحت وزارة الزراعة لحومًا بلدية بأقل من أسعار السوق بنحو 20% تقريبا.

أكد اللواء محمود السعدني رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن بوزارة التموين وصل الى 10 آلاف رأس من السودان، وأيضا 10 آلاف رأس أخرى على الحدود، متابعا أنه هناك رؤوس ماشية من دول تنزانيا وكينيا وأوغندا و برازيلي وهندي.

وقال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة والمشرف على ملف منافذ الوزارة، إن الأسعار الموجودة في جميع منافذ وزارة الزراعة تقل عن غيرها في الأسواق بنسب تصل إلى 20% وسلع أخرى تصل لـ30 و40%".

كما تطرح وزارة التموين في جميع منافذها لحومًا سودانية بـ 195 جنيها للكيلو، وتستعد لطرح لحوم بلدي وضانئ بكميات كبيرة خلال الأيام القادمة بأسعار أقل من السوق .

أسعار اللحوم اليوم

وعن أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 21-6-2023 في المنافذ الاستهلاكية، وكذلك في محال الجزارة، يقدمها موقع صدى البلد ضمن نشرته الخدمية.

أسعار اللحوم البلدي اليوم

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 في الأسواق والمنافذ الاستهلاكية، وفي محال الجزارة، وفقًا لآخر تحديث أعلنته شعبة القصابين “الجزارين” بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، وأيضًا أسعار اللحم الجملي، بالإضافة إلى أسعار الكبدة، والسجق وجميع مبيعات الجزارة.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم

وعن أسعار اللحوم المجمدة فتراوح سعر الكيلو الكندوز بين 150 و180 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو الضأن إلى 185 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم البلدي في الأسواق

وفي محال الجزارة، سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 270 - 300 جنيه للكيلو وتصل في بعض المناطق إلى 320 جنيهًا للكيلو، وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 300 و340 جنيهًا