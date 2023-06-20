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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

للمرة الثانية خلال 2023.. إقرار زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور اليوم

صدى البلد

يستعد المجلس القومي للأجور إلى إقرار زيادة جديدة في الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، اليوم الثلاثاء، لتكون بذلك الزيادة الثانية خلال 2023، حيث أقر المجلس زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023.

ووفقا لمصدر مسئول لن يقل الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بعد الزيادة الجديدة عن 3000 آلاف جنيه.

وكشف المصدر المسئول في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن المجلس القومي للأجور يجتمع الثلاثاء وسيعلن في بيان رسمي، عن زيادة جديدة في أجور العاملين في القطاع الخاص.

 

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رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص .. غدا

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بشرى سارة.. زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص

الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص

وفي ديسمبر الماضي، أقر المجلس القومي للأجور،  برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى ١٠٠ جنيه.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وفيما يخص القطاع العام ..كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.

 

بناء على ذلك تم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة إلى 3500 جنيه في إبريل الماضي 2023.

تطبيق الحد الأدنى للأجور 

كشف وزير المالية، الدكتور محمد معيط، اليوم، عن قواعد تطبيق الحد الأدنى للأجور العاملين بالدولة، وذلك بدءًا من أول أبريل الجاري، في إطار حزمة تحسين الأجور التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصدرت القوانين المنظمة لها مؤخرًا.

زيادة المرتبات والأجور

وأوضح وزير المالية، أنه اعتبار من أول أبريل لسنة 2023، تُعدل قيمة الحد الأدنى لإجمالي الأجر، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن المخصصات التالية:

  • 10500 جنيه  شهرياً للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها.
  • 8500 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها.
  • 7000 جنيه للمدير العام أو ما يعادلها.
  • 6500 للدرجة الأولي أو ما يعادلها.
  • 5500 جنيه للدرجة الثانية أو ما يعادلها.
  • 5000 جنيه للدرجة الثالثة أو ما يعادلها.
  • 4500 جنيه للدرجة الرابعة أو ما يعادلها.
  • 4000 جنيه للدرجة الخامسة أو ما يعادلها.
  • 3500 جنيه  للدرجة السادسة أو ما يعادلها.
  • ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر لحاملي "الماجستير" 6000 جنيه شهرياً.
  • ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر لحاملي "الدكتوراه" مبلغ 7000 جنيه.

 

 

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رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص .. غدا

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