رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص .. غدا

كشف مصدر مسئول بـ المجلس القومي للأجور، عن رفع أجور العاملين في القطاع الخاص، ووضع الحد الأدنى للأجور لهم.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه سيتم الإعلان عن الزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجور لـ القطاع الخاص في بيان رسمي غدا.

الحد الأدنى للأجور

وكان قد تم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 2700 جنيها، وتم التطبيق في 1-1-2022، محسوبة على أساس الأجر المنصوص عليه في البند ج من المادة ١ بقانون العمل

الحد الأدنى للأجور.. كما شمل القرار أن كون الحد الأدنى لقيمة العلاوات السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام المالي ٢٠٢٣حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشآة فيما لا يقل عن ٣% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى ١٠٠ جنيه.