بيان عاجل لـ الجزائر بعد اقتحام مبنى سفارتها بالخرطوم

أدانت وزارة الخارجية الجزائرية، بشدة عملية اقتحام مبنى سكن سفير الجزائر في الخرطوم وتخريب محتوياته.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها ضرورة متابعة المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي الذي يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.

وشددت الوزارة على ضرورة حماية مقار البعثات الدبلوماسية، كما جددت دعوة الجزائر لجميع الأطراف السودانية إلى وقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات وإنهاء الأزمة بما يحقق تطلعات الشعب السوداني.

وكانت الجزائر أجلت في وقت سابق طاقم سفارتها وأفراد الجالية الجزائرية في السودان نتيجة للأوضاع هناك.