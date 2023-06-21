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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

واصلت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21-6-2023

صدى البلد

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الاربعاء 21-6-2023، مجددا بنحو جنيه واحد تقريبًا في سعر الكيلو الواحد، لتعاود بذلك التراجع التراجع.

وكانت أسعار الذهب قد شهد ارتفاعات كبيرة الاشهر الماضية وصل خلالها سعر الكيلو إلى 90 جنيها للدواجن البيضاء وسجلت الدواجن البيضاء اليوم 67 جنيها للكيلو بتراجع بلغ 23 جنيها مقارنة بأعلى سعر وصلت له.

وشهد سعر الدواجن البيضاء تذبذبًا في السعر ما بين هبوط وصعود، ولكنها اليوم سجلت تراجعًا بجنيها واحدا

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أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدواجن اليوم الأربعاء 21-6- 2023 ضمن نشرته الخدمية، حيث سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 67 جنيهًا  ووصل سعر الدواجن الحمراء إلى 77 جنيها للكيلو في المزرعة.

 

سعر الدواجن للمستهلك 

سعر الدواجن البيضاء اليوم سجل 67 جنيهًا للكيلو لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 76 و 77 جنيها للكيلو.

 

وتراوح سعر الدواجن الساسو اليوم الأربعاء بين 77 و80 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 87 و89 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي

  • وتراوح سعر الدواجن البلدي اليوم الأربعاء بين 95 و 100 جنيه للكيلو.
  • وعن أسعار الدواجن الأمهات اليوم الأربعاء فسجل لحم الأمهات الأبيض  59 جنيها للكيلو لتصل إلي المستهلك بنحو 70 جنيها.

سعر الدواجن اليوم

  • سجلت أسعار البانيه اليوم 165 و170 جنيها، ويختلف السعر بحسب المنطقة السكنية.
  • وسجلت أسعار الأوراك قيمة تتراوح بين 78 و80  جنيها للكيلو، بحسب المنطقة السكنية.
  • وسجلت أسعار الكبد والقوانص سعرا يتراوح بين 55 و60 جنيها للكيلو.
  • ووصلت أسعار الأجنحة قيمة تتراوح بين 45 و50 جنيها.

أسعار البيض اليوم 

وارتفعت أسعار البيض اليوم الأربعاء في مصر بنحو جنيها واحدا، ليسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 112 جنيه في المزرعة وكانت أسعار البيض الابيض منتصف الشهر الماضي مسجلة  79 جنيها منتصف الشهر الماضي، ويصل سعر طبق البيض الأبيض اليوم للمستهلك بنحو 117 و119 جنيها.

بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر سعرًا وصل إلى 112 جنيهات، ووصل سعر طبق البيض البلدي 116 جنيهاً، وهذه الأسعار للمزرعة، وليست للتجار.

ووصل سعر البيض البلدي اليوم إلى 116 جنيها ليصل في المزرعة إلى 122 جنيها للطبق الواحد. 

سعر الكتكوت اليوم

واستقر سعر الكتكوت اليوم  متراوحًا بين 8 و9 جنيهات.

الدواجن بورصة الدواجن سعر الدواجن للمستهلك سعر الفراخ البلدي سعر الكتكوت اليوم سعر طبق البيض

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