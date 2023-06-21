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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولي: افتتاح الرئيس لمشروعات حياة كريمة بـ«الأبعادية» يعكس اهتمامه بمتابعة معدلات الإنجاز

صدى البلد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، اليوم، في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض أهم مجريات زيارة محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، إلى مصر مؤخراً على رأس وفد حكومي رفيع المستوى.

وأشار مدبولي في هذا الصدد، إلى أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئيس وزراء العراق، تطرق لبحث سبل الارتقاء بأطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الرئيس حرص مصر على الاستقرار والتنمية في العراق الشقيق، والعمل على تعزيز وتنويع أطر التعاون؛ سواء على المستوى الثنائي، أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.

وأضاف مدبولي أنه ترأس ونظيره العراقي خلال الزيارة، الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، والتي أكد خلالها رئيس وزراء العراق اهتمامه بمشاركة الشركات المصرية في مشروعات إعادة إعمار العراق، بما يتوافق مع الأولويات الراهنة لبلاده، مضيفاً أنه تم أيضاً توقيع 11 وثيقة تعاون بين مصر والعراق، حيث شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية متابعة مسارات تفعيل اتفاقيات التعاون مع العراق الشقيق.
 

وعلى جانب آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى المردود الإيجابي الذي صاحب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، لافتتاح المشروعات الخدمية المُنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لافتاً إلى أن الزيارة شهدت تفاعلاً شعبياً كبيراً من جانب أهالي القرية، كما عكست اهتمام القيادة السياسية بمتابعة معدلات الإنجاز وجودة التنفيذ في هذا المشروع القومي الأهم حالياً لكونه يُسهم في تحسين الخدمات لنحو 60 مليون مواطن.

واستعرض رئيس الوزراء أيضاً أهم ما شهدته زيارة الرئيس إلى محافظتي البحيرة والإسكندرية لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الكبرى بالمحافظتين، وفي مقدمتها افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير، مشيراً إلى أن هذا المشروع يتسق وخطة مصر للتحول لمركز لوجستي وتجاري عالمي، يحقق زيادة الدخل القومي لاسيما بالعملات الأجنبية، ويسهم في توفير فرص عمل متميزة للشباب.
 

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى أبرز نتائج الزيارة التي قام بها إلى مدينتي كييف بأوكرانيا وسان بطرسبرغ بروسيا، لترأس وفد مصر، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن وفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، مجدداً التأكيد على موقف مصر الداعم لجهود المُساهمة في تسوية هذه الأزمة، لوضع حد لتداعياتها التي طالت البلدان والشعوب.

وعلى جانب آخر، أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده بالأمس، وشهد استعراض سُبل الاستغلال الأمثل للمقار الحكومية التي تم إخلاؤها للانتقال والعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، موجهاً في هذا الصدد بضرورة استمرار الوزارات والجهات الحكومية المنتقلة في تنفيذ أعمال الصيانة والأمن للمقار الحكومية التي تم إخلاؤها، وذلك لحين تسليمها إلى صندوق مصر السيادي، الذي سيتولى بدوره تنفيذ مخططات الاستغلال الأمثل لهذه المباني.

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