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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تضمن ميداليتين بسلاح السيف سيدات في بطولة إفريقيا المنعقدة بالقاهرة

صدى البلد

حسمت ندا حافظ ومريم الدغيدي ثنائي منتخب مصر للسلاح تأهلهما لنصف نهائى سلاح السيف سيدات ببطولة إفريقيا والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وحسمت ندا حافظ تأهلها لنصف النهائي بعد فوزها على مواطنتها جنا مدحت بنتيجة 15-4 لتضمن لمصر ميدالية بمنافسات سلاح السيف وتصعد لمواجهة بطلة الجزائر نورا كهلي .

بينما تأهلت مريم الدغيدي لنصف النهائي بعد فوزها علي مواطنتها جنا الشريف في ربع النهائي بنتيجة 15-10 لتضمن لمصر الميدالية الثانية بسلاح السيف سيدات وتصعد لمواجهة بطلة الجزائر سوسن بوضياف.


ويشهد اليوم الثالث للبطولة إقامة منافسات كلًا من فردي الرجال لسلاح الشيش بالإضافة إلى فردي السيدات لسلاح السيف بداية من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية.


ويضم جهاز سلاح الشيش كلًا من مصطفى نهاد وماهر حمزة وفاليريو اسبرومتني، فيما يضم جهاز سلاح السيف كل  جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت.

وسيطر لاعبو الفراعنة على منصات التتويج واستطاعوا الفوز بـ9 ميداليات بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات و 3 برونزيات.

حيث حصد الميداليات الذهبية كل من زياد السيسي بسلاح السيف ومحمد ياسين بسيف المبارزة ويارا الشرقاوي فى سلاح الشيش بينما توج بالفضية كل من أدهم معتز بسلاح السيف ومحمد السيد بسيف المبارزة ونورا منير بسلاح الشيش فيما حصد البرونزية كل من أية حسين بسيف المبارزة ومحمد عامر بسلاح السيف وأحمد السيد بسيف المبارزة.

وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة أفريقية حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط المهمة في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.

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