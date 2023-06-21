جمعتهما صدفة الذكرى ولغز زواجهما مازال محيرا.. قصة حب السندريلا والعندليب

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة سعاد حسنى أو سندريلا الشاشة كما يطلقون عليها وهو نفس موعد ذكرى ميلاد الفنان الراحل عبد الحليم حافظ حيث جمعتهما صدفة واحدة فى الذكريين وأيضا جمعهما الحب والجدل الذى مازال يثار حتى الآن حول زواجهما من عدمه رغم رحيلهما منذ سنوات طويلة ونلقى الضوء فى هذا التقرير عن قصة حبهما وحقيقة الأقاويل التي ترددت حول زواجهما.

حقيقة زواج سعاد والعندليب

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، حقيقة زواج الفنان الراحل عبد الحليم حافظ من الفنانة الراحلة سعاد حسني عرفيا.

وقال طارق الشناوي في حواره في برنامج " مصر جديدة " المذاع على قناة " إي تي سي"، :" لا أستطيع أن أؤكد زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني عرفيا "، مضيفا:" مقدرش أؤكد الأمر أو أنفي".

وأضاف طارق الشناوي:" منذ عدة سنوات ظهرت وثيقة زواج لعبد الحليم حافظ وسعاد حسني وبعد التدقيق وجدنا أخطاء كثيرة في هذه الوثيقة بما يشير إلى أنها ليست حقيقية ".

وتابع طارق الشناوي :" من المؤكد أن عبد الحليم حافظ كان يحب سعاد حسني "، مضيفا:" الملحن كمال الطويل كان صديقا مقربا من عبد الحليم حافظ وقال لي لما عبد الحليم يكون مريض كنت بلاقي سعاد حسني عنده في البيت".

وأكمل طارق الشناوي :" الجميع كان يعلم أن هناك مشروع زواج بين عبد الحليم حافظ وسعاد حسني ".

وثيقة الزواج

في نوفمبر 2020 ، تداولت صورة عقد زواج عرفي لعبد الحليم حافظ وسعاد حسني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي دفع أسرة العندليب الأسمر للرد بأن تلك الوثيقة مزورة وأن النجمين الراحلين لم يتزوجا.

شقيقة سعاد حسني ترد:

وفي المقابل، أكدت جانجاة شقيقة سعاد حسني أنها تزوجت من عبد الحليم حافظ بعد قصة حب استمرت لسنوات، مشيرة إلى أنه كان يغير عليها خاصة بسبب فارق العمر بينهما.

إعلامى ينفي الزواج

قال الناقد والكاتب محمود معروف: إن العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذي تحل ذكرى ميلاده اليوم، لم يتزوج أبدًا، لا من سعاد حسني أو غيرها.

وأوضح "معروف" في لقاء خاص مع "صدى البلد" قائلا: إن عبد الحليم حافظ أحب سعاد حسني بالفعل، وكاد أن يتزوجها، لكن شقيقته الحاجة عليا عارضته، ونصحته بأن يتزوج من غيرها لأنها لن تستطيع التفرغ لرعايته في مرضه.

ونفى محمود معروف كل الشائعات التي ترددت حول زواجه من سعاد حسني، ورد على مروجيها بأنه لو كانت أخبارهم صحيحة لحصلت سعاد حسني على ميراثها من العندليب بعد وفاته.

وأكد محمود معروف أن عبد الحليم حافظ أحب فتاة في البداية، تدعى "ديدي الشرقاوي"، لافتًا إلى أنه أحب تلك الفتاة حبا جنونيا، ولكن هذه الفتاة التي أحبها "ديدي الشرقاوي"، أصيبت بفيروس في المخ وتوفيت بعد ذلك، وحزن عليها العندليب حزنًا شديدًا.

اراء مختلفة حول زواج السندريلا والعندليب

قال الدكتور عصام عبد الحميد الطبيب الخاص بالفنانة الراحلة سعاد حسني والذي رافقاها في مشوار علاجها ان السندريلا أخبرته بعلاقتها بعبد العليم حافظ وأنهما بالفعل تزوجا واخفيا هذا الزواج عن وسائل الإعلام.

اما الإعلامي مفيد فوزي أشار الى ان شاهدا على قصة حب عبد الحليم حافظ وسعاد حسني، مشيرًا إلى ان العندليب هو من رفض اعلان الزواج قائلا :" فني أولى".

وشدد مفيد فوزي على ان عبد الحليم كان شديد الغيرة على سعاد حسني ويراقب السيارات التي تقف أمام منزلها، لافتًا الى ان سعاد حسني كانت تذهب لعبد الحليم حافظ في ساعات متأخرة من الليل لكي تطمئن عليه.

قال الفنان سمير صبري إنه لم ير وثيقة زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني ولكن كانت تجمع بينهما قصة حب كبيرة وكان شاهدا على ذلك.