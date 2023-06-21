مرشح المملكة المتحدة لـ IPCC يزور مصر لمناقشة أزمة المناخ الحالية

زار أستاذ الطاقة المستدامة جيم سكي، مرشح المملكة المتحدة لرئاسة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) ، مصر أمس لمناقشة التطورات الحالية المتعلقة بتغير المناخ، ومعرفة المزيد عن احتياجات الحكومة المصرية فيما يتعلق بالتخفيف والتكيف، وعرض خبرته في هذا المجال.

مرشح رئيس الهيئة الحكومية الدولية يزور مصر لمناقشة أزمة المناخ الحالية

خلال زيارته، عقد لقاء مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية لمناقشة آثار تغير المناخ على مصر والمنطقة الأوسع، ومعرفة المزيد عن الإجراءات المصرية التي تم اتخاذها للتخفيف من آثار تغير المناخ، و شرح الإجراءات التي سيتخذها إذا تم انتخابه كرئيس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. وتشمل هذه ضمان توافر أفضل الأدلة العلمية على الاحتياجات المالية والطرق الأكثر فعالية للوفاء بها، بالإضافة إلى ضمان تقديم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بيانات علمية قوية لدعم الجهود المبذولة لتجنب الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ ومعالجتها.

مرشح رئيس الهيئة الحكومية الدولية يزور مصر لمناقشة أزمة المناخ الحالية

انتهز البروفيسور سكي الفرصة لتهنئة مصر بصفتها رئيس مؤتمر المناخ كوب27 لتأمينها اتفاقية تاريخية حول آلية تمويل صندوق الخسائر والأضرار.

مرشح رئيس الهيئة الحكومية الدولية يزور مصر لمناقشة أزمة المناخ الحالية

كما التقى مع رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية في جهاز شئون البيئة المصري والمسئول المعني في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ شريف عبد الرحيم وكذلك مجموعة من علماء المناخ المصريين للتفكير في المخاطر الحالية التي قد تواجهها مصر نتيجة لتغير المناخ ومناقشة أفضل الحلول الممكنة لمكافحتها.

مرشح رئيس الهيئة الحكومية الدولية يزور مصر لمناقشة أزمة المناخ الحالية

قبل مغادرته، ألقى الأستاذ سكي ، وهو أستاذ الطاقة المستدامة في جامعة إمبريال كوليدج لندن، محاضرة عن أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في معهد التخطيط القومي. فقد وجد التقرير الذي تم إطلاقه في مارس أن إجراءات التكيف يمكن أن تؤدي إلى صمود وقدرة البلاد على المواجهة بشكل فعال ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التمويل لتوسيع نطاق الحلول وأن هناك احتمالًا بنسبة تزيد عن 50٪ أن تصل درجات الحرارة العالمية أو تتجاوز 1.5 درجة مئوية، وبالتالي هناك حاجة لاتخاذ إجراءات سريعة لتأمين مستقبل صافي من الانبعاثات وقادر على التكيف مع التغير المناخي.

مرشح رئيس الهيئة الحكومية الدولية يزور مصر لمناقشة أزمة المناخ الحالية

قال السفير البريطاني في مصر جاريث بايلي: "دعماً للشراكة الخضراء بين المملكة المتحدة ومصر، سعدت أن أرى المرشح لرئاسة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الأستاذ جيم سكي يزور مصر ويشارك في اجتماعات مثمرة مع مختلف المسؤولين وخبراء المناخ لمناقشة تحديات تغير المناخ وما يمكننا القيام به معا للتصدي له، لقد لعب جيم سكي دورا مهما في الهيئة وأثبت ريادته المتميزة في تقديم التقرير الرئيسي للهيئة بشأن التخفيف، نحن فخورون بترشحه لمنصب الرئاسة ونتمنى له كل التوفيق."