لرفع العقوبات.. كبير المفاوضين الإيرانيين يجري مباحثات مع المنسق الأوروبي في الدوحة

أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري، اليوم الأربعاء، أنه عقد لقاء جادا وبناءا مع المنسق الأمريكي، إنريكي مورا في الدوحة بشأن الملف النووي والعقوبات.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، بأن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري، أعلن في تغريدة على تويتر اليوم الأربعاء، أنه عقد لقاء جادا وبناءً مع نائب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا في الدوحة.

وأضاف، "تبادلنا وجهات النظر حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك مفاوضات رفع العقوبات".

وفي سياق أخر، التقى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، يوم الثلاثاء، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية.

وشدد أمير قطر في هذا اللقاء على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأكد أن هذه العلاقات تسير نحو التقدم، مشددا على ضرورة المزيد من بذل الجهود لبلوغ المستوى المنشود.

