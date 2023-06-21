الفيولينة عائشة سيد تعزف الفصول الأربعة في ظهورها الأول بمصر

احتفالا بمرور 63 على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدومينيكان يقام بالتعاون بين دار الاوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر وسفارة الدومينيكان بالقاهرة حفلا بقيادة المايسترو احمد فرج ومشاركة عازفة الفيولينة عائشة سيد (الدومينيكان ) فى ظهورها الأول بمصر وذلك فى الثامنة والنصف مساء الاحد 25 يونيو على المسرح الصغير .

يتضمن البرنامج مؤلفة فيفالدى الشهيرة الفصول الاربعة الى جانب عدد من الاعمال الكلاسيكية لكبار الموسيقيين العالميين .

يذكر ان الاحتفال يهدف دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين والقاء الضوء على ملامح من قيم وثقافة شعب الدومينيكان.

اما عائشة سيد ولدت فى سانتياجو (شمال الدومينيكان ) وأصبحت أول لاتينية تقبل فى مدرسة للموهوبين الصغار فى عمر 13 عام ، استعرضت مواهبها كعازفة منفردة على مختلف المسارح العالمية وحازت على شهادة البكالوريوس بتفوق من كلية الموسيقى الملكية فى لندن ، نالت منحة كاملة من Soirée d'Or التابعة للمملكة البريطانية، ومنحة كاملة من مدرسة جيلدهول للموسيقى والدراما ، وابرزت موهبتها وسائل الإعلام فى مختلف الدول منها ألمانيا ، ليتوانيا ، الولايات المتحدة ، كوريا الجنوبية ، البرازيل ، الأرجنتين ، الإمارات وغيرها .