مديرية عمل مطروح تنظم ملتقى للسلامة المهنية في البترول | صور

نظمت مديرية العمل بمحافظة مطروح ملتقى السلامة والصحة المهنية بشركات الخدمات البترولية ( المصرية – الدولية ) بعنوان: " معايير السلامة في شركات الخدمات البترولية " ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، وبمشاركة عدد من شركات الخدمات البترولية في حقول الصحراء الغربية، بمقر شركة ويزرفورد سيرفيس بموقع سلام التابع لشركة خالدة للبترول، وبحضور 49 من العاملين في هذا المجال، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة تكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في جميع المجالات ومختلف القطاعات للحفاظ على الأفراد والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن.

وأوضح عاطف درويش مدير المديرية العمل ان الملتقي حضره ألان برياند مدير شركة أباتشي الأمريكية لحقول الصحراء الغربية، ودريك كراتيون مدير السلامة والصحة المهنية بالشركة، وعدد من القيادات بشركة خالدة للبترول وشركات الخدمات في نطاقها ، مشيراً إلى أن الملتقى يأتي ضمن خطة إدارة السلامة و الصحة المهنية بالمديرية لتطبيق أعلى معايير السلامة و الجودة في جميع المجالات وخاصة مجال البترول .

وتم إلقاء محاضرات من شركات الخدمات المشاركة بالملتقى لنقل الخبرات وكيفية تطبيق معايير السلامة بها ،كما ألقى مصطفى جابر مدير إدارة السلامة و الصحة المهنية بمطروح محاضرة عن معايير السلامة وكيفية تطبيقها،و التأكيد على الاستمرار في الالتزام بالمعايير الدولية للسلامة في إطار القوانين المصرية للحفاظ على حقوق و سلامة العاملين .

وتم نقل تحيات حسن شحاته وزير العمل إلى الحضور،وتكريم مدير موقع ويزرفورد ومدير السلامة بالموقع وذلك لعدم تسجيل أي إصابات أو حوادث خلال الفترات السابقة مع التأكيد على مداومة الحفاظ على التميز .

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