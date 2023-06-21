بسبب وزنه.. وفاة نجم تلفزيون الواقع لاري مايرز جونيور بأزمة قلبية

توفي لاري مايرز جونيور نجم التلفزيون الواقعي برنامج My 600lb بعد إصابته بنوبة قلبية عن عمر يناهز 49 عامًا.

أكدت عائلته أن لاري ، الملقب بالسيد Buttermilk Biscuits في برنامج TLC ، توفي بنوبة قلبية بعد مشاركة الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أصبح لاري نجمًا واقعيًا بعد الاشتراك في الموسم العاشر من My 600lb Life وظهر في الحلقة 13 من المسلسل الذي أطلق عليه Larry's Journey.

عندما ظهر في البرنامج ، كان يزن 940 رطلاً وكان مقيّدًا بالسرير - وقد تميز عن زملائه النجوم حيث كان قد خضع بالفعل لعملية جراحية لفقدان الوزن من قبل.

بعد إجراء العملية ، اكتسب 400 رطل أخرى وأراد المساعدة في إنقاص الوزن بعد معاناته من عادات الأكل بنهم.



وقال في ذلك الوقت: العلاقة التي تربطني بالطعام ، أعلم أنها ليست طبيعية. أنا آكل لأريح نفسي. عندما أطبخ ، هذه هي المرة الوحيدة التي أشعر فيها بالسعادة ، إلى جانب تناول الطعام. "

ولم يكن لاري قادرًا على إنقاص وزن كافٍ للموافقة على الجراحة ، لكن تم إعطاؤه فرصة أخرى لتقليص حجمه وتحقيق هدفه.