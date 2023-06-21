السفير محمد حجازي: قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد «شديدة الأهمية» لنظام أكثر عدالة|فيديو

‏قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي ماكرون "قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد"، قمة شديدة الأهمية لوضع نظام جديد أكثر عدالة في ضوء التحديات الراهنة وجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أصبحت اقتصاديات الدول النامية أكثر هشاشة وأقل قدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية أو تداعيات التغيرات المناخية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وتابع محمد حجازي خلال مداخلة هاتفية له في فضائية "اكسترا نيوز"، أنه بالتالي بات من الهام والضروري جدًا أن يتدبر قادة دول العالم الأمر مع عدد من الرؤساء أصحاب الرؤى من دول العالم الثالث وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتمتع باحترام وتقدير وصاحب رؤية ودعوى دائما لمبادرة نظام اقتصادي عالمي أكثر استقرارًا وعدالة.