فتح باب الالتماس على نتائج امتحانات الترم الثانى جامعة القاهرة .. الإعلام : انطلاق مهرجان مشروعات التخرج السبت

كلية الآداب :

يمكن للطالب تقديم طلب التماس على النتيجة أونلاين

كلية التربية :

تم إعلان كل نتائج الفرق الدراسية

أعلنت كليات جامعة القاهرة ، عن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 كما تم الإعلان عن فتح باب الالتماس على النتائج كما إتاحة تقديم الالتماسات الخاصة بالطلاب الكترونيا من خلال صفحاتهم الخاصة.

ومن جانبها ، أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن فتح باب الالتماس على نتائج الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 .

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت، إن كلية الآداب فتحت باب الالتماس على نتائج الفصل الدراسى الثانى لطلاب الليسانس إلكترونيا على صفحات الطلاب الشخصية، حتى يوم الأحد 2 من يوليو، مؤكدة على أنه لا يتم النظر إلى أى التماس بعد هذا التاريخ المحدد.

وفى نفس السياق ، أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت ، عن خطوات تقديم الالتماس على نتيجة الفصل الدراسى الثانى الكترونيا.

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت ، أن خطوات تقديم الالتماس الكترونيا تتمثل فى :

- الدخول على الصفحة الشخصية الخاصة بك من الرابط التالي:

HTTPS://arts.eng.cu.edu.eg

- قم باختيار ايقونة ( تقديم طلب )

- توجه لموظف شئون الطلاب الخاص بقسمة وقم بتسليم تلك الأوراق

- إذا قمت بتقديم طلب التماس عن طريق صفحتك الشخصية ولم تقم بتسليم الأوراق المذكورة سابقا لموظف شئون الطلاب سيعتبر طلبك لاغيا ولا يتم النظر إليه

- ثم باختيار طلب إعادة جمع درجات مواد نظام الفصلين

- قم بتحديد المواد التى ترغب فى تقديم التماس بها باختيارها من القائمة

- يمكنك التقدم بالتماس فى أو عدد من المواد ، وفى حالة عدم رغبتك فى التقدم بالتماس باحدى المواد لابد أن تختار من القائمة اختيار غير مطلوب

- بعد تحديد المواد التى ترغب بالتقدم بالتماس بها قم بالضغط على حفظ

- ادخل على الموقع الإلكتروني التالى لدفع الرسوم

Http:p//cakes.cu.edu.eh/arts.aspx



-بعد دفع الرسوم قم بتصوير الإيصال والكارنيه الجامعى وقم بكتابة البيانات التالية على صورة الإيصال



١- الاسم

٢- القسم

٣- الفرقة

٤- عدد المواد التى قدمت التماس بها

٥- رقم الجلوس

على الجانب الآخر ، أعلنت الدكتورة جيهان عزام عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة ، عن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى .

وقالت الدكتورة جيهان عزام ، إن الكلية التربية للطفولة المبكرة أعلنت نتائج الفرق الدراسية المختلفة على الموقع الرسمى للكلية ، كما تم الإعلان عن نتائج طلاب الفرقة الأولى صباح اليوم وبذلك تكون الكلية قد انتهت من العام الدراسى 2022-2023 .

كما صرحت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، بأن الكلية سوف تطلق فعاليات المهرجان السنوي لمشروعات تخرج قسم الإذاعة والتليفزيون، السبت القادم الموافق ٢٤ يونيو، ويستمر ثلاثة أيام.



وأضافت الدكتورة حنان جنيد ، بأن مشروعات القسم تعكس موضوعات مهمة في المجتمع تمت معالجتها بقدر كبير من الاحترافية، وإنتاجها بمجهود الطلاب وبمعدات الكلية، فكانت النتيجة مبهره تجعلنا نفخر بخريجي القسم .

يتضمن المهرجان عرض مشروعات تخرج الطلاب ، والتي بلغت ٢٣ مشروعًا تناقش مختلف قضايا المجتمع، وتعرض شعبة التليفزيون عددًا من الأفلام الوثائقية والتسجيلية، وتقدم شعبة الراديو عدة أعمال إذاعية، منها: برنامج “معادلة صعبة”، وفيتشر “ماريسا”، وبرنامج “مسيرة ٧”، وبرنامج “ما وراء الكواليس” ، والتحقيق الاذاعي “ساعة صفر”، والتحقيق الاذاعي “جرس إنذار” الذي يدور حول الألعاب الإلكترونية وتأثيراتها على الأطفال والمراهقين.