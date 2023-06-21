منها تبييض الأسنان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب

تعد جوزة الطيب من التوابل المهمة التي يستخدمها الكثير في الأكلات المختلفة وخصوصا اللحوم في عيد الاضحى.



وقد تعتبر جوزة الطيب من التوابل الشائعة الاستخدام في العالم، وهي تؤخذ من ثمار شجرة جوزة الطّيب دائمة الخضرة.

وقدمت المهندسة الزراعية آلاء عصام فوائدها.

وتستخدم كمنشط للدماغ ولزيادة التركيز، وللوقاية من التعب والاجهاد والاكتئاب.

وتحافظ علي صحة الجهاز الهضمي، وتعد مهدئة لآلام وقرحة المعدة.

مسكن لآلام الأسنان بالإضافة إلى أن له تأثيرا جماليا في موضوع تبييض الأسنان.

تستخدم كمهدىء للآلام المختلفة سواء آلام البطن أو الالتهابات، وآلام العضلات والأسنان واللثة.

تساعد علي النوم.

جوزة الطيب غنية بالمركبات النباتية التي تعتبر من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من تلف الخلايا الناتجة عن الجذور الحره. ولكن يجب استخدام جزء صغير جدا منها لتعطي المفعول المطلوب والنكهة المرجوة، و استخدام الكثير منها غير مفيد لصحة الجسم.

