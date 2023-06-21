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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتصادية النواب: الاهتمام بتطوير الصناعة أساس نهوض الدولة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أيد النائب محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، توجيهات الرئيس السيسى بشأن زيادة نسب توطين الصناعة الكبرى والتكنولوجيا المتقدمة في الأنشطة المشتركة مع الشركات العالمية.

رفع قيمة الناتج المحلي 

وقال “الصعيدى” لـ"صدى البلد"، إن توجيه الرئيس السيسي بشأن توطين الصناعة يهدف إلي رفع قيمة الناتج المحلي وجلب مزيد من العملة الصعبة نتيجة زيادة قيمة الصادرات من هذه الصناعات، لافتة إلى أن الاهتمام بتطوير الصناعة يعني أساس نهوض الدولة.

وطالب الصعيدي، بأهمية توطين صناعات السيارات والأجهزة المنزلية بإعتبارها أكثر المنتجات إستهلاكا بشتي الأسواق العالمية، أيضا التوسع في إنتاج الأدوية والمشروعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات لا سيما بعد أن برزت أهميتها وتأثيرها الفعال في إحداث التنمية الشاملة لكافة قطاعات الدولة.

وناشد عضو لجنة الشئون الإقتصادية، أهمية دعم المٌصدرين وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بأعمالهم بما يشجعهم علي تكثيف معدل أنشطتهم التجارية والصناعية، معقبا: "ليس الإكتفاء بمنحهم حافز مادي ولكن في إجراءات النقل والشحن وغيرها من الخدمات التي يحتاجونها".

ولفت عضو مجلس النواب، إلي ضرورة وجود تنسيق جيد بين الجهات التنفيذية المعنية بشئون التصدير والعمل علي إزالة أي نوع من العقبات التي تتطرأ علي شحنات التصدير وتعيق سرعة أثناء تسفيرها للخارج.

وتجدر الإشارة الى أن فضائية إكسترا نيوز أذاعت نبأ عاجلا جاء فيه، أن ‏الرئيس السيسي يشدد على حرص مصر على زيادة نسب توطين الصناعة الكبرى والتكنولوجيا المتقدمة في الأنشطة المشتركة مع الشركات العالمية.

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